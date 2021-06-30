В Ивановской области нашли мертвыми двух 15-летних школьниц

Вечеринка на даче в Ивановской области закончилась трагедией Фото: Павел КЛОКОВ

Две 15-летние девушки скончались, двое молодых людей госпитализированы – таков итог вечеринки, которая проходила на даче у одной из школьниц в Ивановском районе Ивановской области.

По версии следствия, все юные ивановцы отравились наркотиками. ЧП произошло в ночь с 29 на 30 июня.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Информация будет дополняться.