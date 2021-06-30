Партия «Новые люди» создает молодежные «Открытые пространства» в Ярославской области

ФОТО: Павел СМИРНОВ

В Ярославской области чувствуется острая необходимость в организации мест, где инициативы молодых жителей региона можно будет реализовать. Именно с такой целью Новые люди приступили к созданию собственных «Открытых пространств».

Данные центры призваны стать точками притяжения для ярославцев и ликвидировать дефицит молодежных пространств во всех уголках города. Например, во Фрунзенском и Красноперекопском районе необходимой инфраструктуры сейчас практически нет.

- У молодых ярославцев очень много идей и интересных проектов по развитию нашего региона, - рассказывает лидер регионального отделения партии «Новые люди» Эдуард Коробейников. – Нам важно, чтобы лучшие из них были реализованы уже в ближайшее время.

«Открытые пространства» станут своеобразными коворкингами для активных ярославцев, а количество направлений деятельности будет постоянно расти. Запрос на это по результатам проведенного исследования – очень большой.

ФОТО: Павел СМИРНОВ

- Проработав три года в сфере молодежной политики, я с уверенностью могу утверждать, что такие точки притяжения необходимы не только для реализации инициатив, но и для коммуникации между сверстниками, обмена идеями, для поиска единомышленников. Думаю, каждый из нас в детстве выбегал на улицу, гулял с ребятами из соседних дворов. Подростки знали, кто живет в их районе, и у них было общение и возможность делать все вместе. Сейчас мир изменился, и такой картины ты уже практически не увидишь. Поэтому, создание таких точек — это возможность социализации для молодых людей и общения не только в Интернете. Мы готовы предоставить все необходимое, и поддержать любую вашу идею, – заявил координатор проектов регионального отделения партии «Новые люди» Владимир Карпов.

Сейчас в Ярославле функционирует 4 офиса партии «Новые люди», где ежедневно проходят различные активности.