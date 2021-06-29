Лидер партии «Родина» посетил Кострому в рамках проекта «100 городов»

ФОТО: Иван СМИРНОВ

За три месяца Алексей Журавлев и его соратники планируют посетить малые города России практически в каждом из регионов, узнать проблемы местных жителей и вывести их решение на федеральный уровень. В Костроме депутат принял участие в пресс-конференции, в рамках которой рассказал о своих впечатлениях от города и ответил на вопросы журналистов.

- В июне мне и моим коллегам удалось посетить 33 города центральной России. А всего за два месяца я проехал уже 59 городов (в мае это был северо-запад страны). Название «100 городов» – очень условное. Я ставлю себе и своей команде задачу побывать в максимально возможном количестве городов страны за это лето. Нам важно знать, чем живут простые люди. Опираясь на знание проблем в том или ином регионе, мы составим адресные региональные программы и решим беды людей! – рассказал Алексей Журавлев.

Как выяснил депутат, в каждом из городов - свои проблемы, но в большинстве своем они, как выяснилось, очень похожи.

ФОТО: Иван СМИРНОВ

Медицина

Оптимизация медицины в ЦФО негативно повлияла на жителей. В регионах строятся фельдшерско-акушерские пункты, но их работа не отлажена. Так, сельский врач должен объезжать близлежащие деревни и поселки, но автомобиль ему не выделяют. Кроме того, медики, безусловно, нуждаются в более высокой оплате своего труда.

Образование

С педагогов сняли функцию воспитания подрастающего поколения, и это большая проблема. Ведь раньше в школе воспитывали личность, которая необходима своему государству. Дети и подростки понимали, почему они должны гордиться своей страной.

- Плохо, что до сих пор нет единого учебника истории, об этом и Президент говорил. Недавно я был в Коврове Владимирской области, и меня поразило, на каком высочайшем уровне там построено патриотическое воспитание. Открывают новые памятники, скверы и парки с уклоном в патриотизм. Почти всем школам там присвоено (или присвоят в ближайшее время) имя своего героя, ребята знают его достижения, гордятся. Устраивают для детей тематические занятия, приглашают в школы ветеранов. Но это, безусловно, в большой степенизависит от того, кто возглавляет образование в городе, - поделился наблюдениями Алексей Журавлев.

Малый и средний бизнес

У предпринимателей – свои боли. Это и бесконечные проверки, которые отнимают время и деньги. И искусственное сдерживание цен, когда произведенный товар приходится продавать с минимальной прибылью или в убыток. Вместо того, чтобы запрещать предпринимателям повышать стоимость произведенной продукции, государство должно поинтересоваться, почему растут цены на расходные материалы, которые и влияют на себестоимость. Принимать меры следует именно на этом уровне, уверен Алексей Журавлев.

ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг в стране нужно взять под контроль, считает лидер партии «Родина». Сейчас сложилась ситуация, при которой электричество в деревнях и поселках стоит дороже, чем в городе. Неудивительно, что село умирает – людям просто не по карману такая жизнь, когда из пенсии в девять тысяч они должны выкроить восемь на оплату ЖКХ.

ФОТО: Иван СМИРНОВ

Доходы населения

Во всех городах, которые успел посетить Алексей Журавлев, люди жалуются на низкие зарплаты.Это представители самых разных профессий: врачи, учителя, рабочие. Вместо того, чтобы допускать возможность получения сверхприбыли монополиями и миллиардерами, государство должно сделать все, чтобы его граждане имели достойный заработок, считает депутат. В стране ежегодно на 10% растет количество миллиардеров, и на те же 10% увеличивается число людей, живущих за чертой бедности. Решение – во введении прогрессивной шкалы налогообложения, подчеркнул Алексей Журавлев.

О Костроме

Наш город депутат назвал «уникальной жемчужиной России», которая требует соответствующего к себе отношения. И выразил сожаление, что с момента его последнего визита, который состоялся семь лет назад, в городе мало что изменилось в лучшую сторону.

Во время итоговой части пресс-конференции лидер партии «Родина» ответил на вопросы журналистов.

- Планирую выдвигать свою кандидатуру по 177 одномандатному избирательному округу. Это – Тамбовская область. При этом в июле я хочу успеть посетить города Сибири и Дальнего Востока. Очень жду этих встреч! Я хочу верить, что стану первым, но далеко не последним депутатом Государственной Думы, который не побоится проехать всю нашу большую страну и выйти к людям на честный разговор, - рассказал о своих планах Алексей Журавлев.

Разумеется, представители СМИ не могли оставить без внимания тему вакцинации. По этому вопросу Алексей Журавлев высказался категорично: вакцинация должна быть исключительно добровольной, а необходимые людям ПЦР-тесты – бесплатными.

В конце встречи Алексей Журавлев подчеркнул, что задачи Президент страны ставит правильные, но выполняются они из рук вон плохо, в результате доходы не растут, население беднеет, а надо, чтобы люди хотели жить в России.

- Русский мир для нашей партии – не пустые слова. Мы любим свою страну, сделаем все, чтобы люди здесь жили хорошо! – сказал Алексей Журавлев.