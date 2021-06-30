ГАЗель NN: первый среди цифровых

24 июня в дилерской сети марки ГАЗ дистрибьютор марки – ГК «Современные транспортные технологии» - провела общероссийскую презентацию и начала прием заказов на автомобиль нового поколения "ГАЗель NN". В 15 крупнейших городах России, в том числе и в Ярославле, предприниматели и водители первыми увидели модель, которая станет родоначальником нового, цифрового, поколения автомобилей марки ГАЗ.

Именно цифровая схема управления стала ключевым отличием "ГАЗель NN" от предшественников. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволит автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера.

Более 50 изменений

В новом автомобиле "ГАЗель NN" - более 50 конструкторских и технологических изменений. Все они направлены на улучшение ходовых качеств, безопасность и комфорт как водителей, так и пассажиров.

- Это результат трехгодичной работы наших конструкторов, инженеров и технологов. Особое внимание при создании модели уделялось ее надёжности: как машины в целом, так и отдельных систем, узлов и агрегатов, - пояснил директор по качеству «Группы ГАЗ» Алексей Смирнов. –А три главных принципа, на которые мы опирались в своей работе, это комфорт и эргономичность рабочего места, безопасность и интеграция автомобиля в быстро наступающее цифровое будущее.

Остановимся на этих принципах подробнее. При создании машины конструкторы понимали, что эффективность работы водителя во многом зависит от его удобства и комфорта. Поэтому кабина в "ГАЗель NN" изменилась полностью. Место водителя оснащено подрессорным сиденьем с 18-ю направлениями регулировки. На приборной панели все под рукой: четыре разъема USB, ниши для телефона и пластиковых карт, комбинация приборов с регулируемой подсветкой, которая информирует водителя обо всех возможных параметрах управления. Мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем дает широкие возможности и для работы, и для развлечений. В салоне предусмотрены 25 мест для хранения вещей и аксессуаров. "Дополнительный комфорт достигается благодаря бесключевой системе запуска двигателя и электронному стояночному тормозу.

Цифровые помощники обеспечивают высокую управляемость машины в сложных дорожных условиях. На водителя "работает" электронная система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме, система распределения тормозных усилий и противобуксовочная система.

- Что касается третьего принципа, интеграции в цифровое будущее, то здесь хочу отметить, что новая электронная архитектура помогает реализовать не только существующие решения, но и те, которые только предстоит создать. Уже на этапе разработки мы закладываем возможности для расширения и масштабирования системы, - пояснил Алексей Смирнов.

По словам генерального директора ООО "ЯрКамп" Дениса Середнякова, "ГАЗель NN" не просто автомобиль, а новая универсальная платформа, на базе которой в ближайшие десятилетия будет строиться модельный ряд ГАЗа:

- Завод уже не раз делал переворот в общественном сознании, меняя отношение к отечественным автомобилям. Но эта модель не просто войдет в историю, она является удачным сочетанием опыта и современных технологий и должна стать платформой для начала нового этапа в российском автомобилестроении.

Выпускается автомобиль на современных роботизированных сварочных, окрасочных и штамповочных линиях с уровнем автоматизации до 85%, которые были построены на автозаводе ГАЗ несколько лет назад в рамках масштабной программы модернизации, инициированной промышленником Олегом Дерипаской.

Автомобиль для бизнеса

Автомобили перестают быть только средством для перевозки грузов. Они превращаются в бизнес-инструмент, призванный обеспечить эффективное решение транспортных задач и лучшую окупаемость инвестиций.

С новой 6-ступенчатой коробкой передач "ГАЗель" стала не только удобнее и тише на высоких скоростях, но и заметно экономичнее.

После покупки автомобиля (продуманный интерфейс сайта позволяет не только выбрать машину, но и подобрать к ней комплектацию, рассчитать стоимость и даже подать заявку на кредит), для каждого владельца "ГАЗель NN" будет открыт доступ к экосистеме сервисов дистрибьютора и дилерских центров. Что это дает? Возможность контролировать и управлять автопарком при помощи смартфона; получать помощь на дорогах по программе GAZ Assistance и пользоваться техническими сервисами. Программа GAZ Campus предлагает клиентам образовательные курсы и консалтинговую поддержку.

Продажи "ГАЗель NN" начнутся 24 августа, но уже с 24 июня можно оставить заявку на заказ автомобиля на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru.

Первый владелец

Во время презентации "цифрового" автомобиля, которая прошла в 15 городах страны, состоялся розыгрыш ценных призов. Владельцем главного из них - "ГАЗель NN".стал ярославец Александр Степанюк.