В Костромской области растет число тяжелых больных с COVID-19

В стационарах Костромской области проходят лечение 382 человека с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костромской области, как сообщает сайт регионального правительства, фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Увеличивается и число пациентов реанимации – сегодня, 28 июня, врачи борются за жизнь 41 пациента. Все они находятся в крайне тяжелом состоянии и никто из них не привит.

В стационарах проходят лечение 382 человека, 1821 житель региона лечится амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора просят костромичей в ближайшие дни пройти вакцинацию и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Чтобы как-то стимулировать людей сделать прививку, им предлагают различные бонусы. Например, введена дополнительная льгота при проезде в общественном транспорте – 100 льготных поездок после прививки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Тем, кто вакцинируется до 1 августа обещают три отгула на работе и скидки в спортзалы.

Записаться на вакцинацию можно круглосуточно по многоканальному телефону 8-800-450-03-03 и телефону горячей линии – 122, через портал госуслуг или в своей поликлинике.