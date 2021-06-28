"Иная красота": в Ярославле пройдет выставка необычных фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны

Профессионалы создали потрясающе глубокие и живые фото ветеранов Великой Отечественной войны.Фото: предоставил благотворительный фонд "Память поколений"

С 22 июня по 1 сентября в Ярославле на бульваре Мира пройдет выставка трех известных fashion-фотографов России: Данила Головкина, Славы Филиппова и Ольги Тупоноговой-Волковой. На этот раз профессионалы создали потрясающе глубокие и живые фото не моделей и кинозвезд, а ветеранов Великой Отечественной войны.

- В памятный год 80-летия с начала Великой Отечественной войны герои проекта напомнят о самом важном и расскажут свои истории о настоящих военных сражениях, мужестве, долге, дружбе, любви — о том, что имеет высшую ценность в этой жизни, - рассказали в пресс-службе благотворительного фонда "Память поколений".

Фото: предоставил благотворительный фонд "Память поколений"

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» уже пятый год проходит в России. Поучаствовать в нем приглашают ветеранов со всех уголков нашей страны.

- Герои нашего фотопроекта — это люди, в страшные сороковые отстоявшие мир на земле. Это наша память и гордость, символ духа и мощи нашей страны. А еще это напоминание всем ныне живущим о вопиющих ошибках человечества, которые нельзя повторять. Это вдохновение гордиться своей Родиной и урок мудрости, переданный нашими отцами и матерями, бабушками и дедушками», — говорит Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».

Также проект является благотворительным. Все средства заработанные с выставки, направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны.