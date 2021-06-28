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Иваново28 июня 2021 14:44

Две заключенные ивановской колонии скончались от отравления канализационными миазмами

Еще два человека госпитализированы
Полина Вачнадзе
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Две заключенные ивановской колонии скончались от отравления канализационными миазмами

Две заключенные ивановской колонии скончались от отравления канализационными миазмами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительной колонии №3 Кинешмы Ивановской области две заключенные скончались от отравления канализационными миазмами. Еще два человека – осужденная и старший инструктор-кинолог – госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц».

ЧП произошло 26 июня. Осужденные выполняли свои трудовые обязанности – чистили канализационные каналы колодца на территории ИК. Внезапно одной из них, той, что находилась внутри коллектора, стало плохо, другая бросилась в дежурную часть, чтобы позвать на помощь. В это время мимо колодца проходила еще одна заключенная – полезла помочь, но не смогла. Тогда к канализации подбежал сотрудник колонии, но от испарений он потерял сознание даже не спускаясь вниз.

- В результате двое осужденных скончались, а двое других лиц, которые пытались оказать им помощь, госпитализированы в больницу, - пояснили в СКР по Ивановской области.

Погибшим было 43 года и 28 лет.

По версии следствия, отравление неизвестным веществом при проведении работ, произошло из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ИК-3. Как оказалось, чистить канализацию женщины пошли без средств индивидуальной защиты, проще говоря, без необходимых специальных респираторов.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Происшествия: ЧП