Задержан ивановец, устроивший стрельбу в частном доме Кохмы. Скриншот с видео, группа "Полиция 37" ВКонтакте

В Ивановской области задержан 44-летний хозяин дома, в котором в субботу, 26 июня, произошла перестрелка. Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения.

Как сообщает региональный СКР, в ночь с 25 на 26 июня к хозяину дома на улице Лермонтова в Кохме приехала группа молодых людей. Приехали с явно не благими намерениями. В итоге один из незваных гостей, 30-летний мужчина, был убит выстрелом из ружья, двое его приятелей получили множественные повреждения (какие именно – не уточняется) и в тяжелом состоянии были госпитализированы. Хозяин дома с места преступления скрылся. Во время обыска в жилище нашли небольшой оружейный арсенал, в том числе, травматический пистолет и ружье «Сайга».

- Сегодня 44-летний мужчина, стрелявший из ружья, хозяин дома, был задержан. Следователями решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Накануне ЧП в Кохме похожее преступление было совершено в деревне Горяшино Ильинского района. Мужчина, который оказался президентом ярославской федерации тайского бокса, застрелил соседа, а потом отстреливался от сотрудников СОБРа.