В Ивановской области в перестрелке с полицией был убит президент Ярославской федерации тайского бокса

Автомат Калашникова, обнаруженный в доме боксера. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В перестрелке, которая вчера, 25 июня, произошла в деревне Горяшино Ивановской области, был застрелен президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев.

Конфликт с соседом, как следует из материалов дела, у Мареева начался вечером 24 июня. 58-летний мужчина выстрелил в знакомого из пистолета и скрылся. Установить местонахождение злоумышленника - а он забаррикадировался в своем доме - удалось утром в пятницу.

Президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев был застрелен сотрудниками СОБРа. ФОТО: архив КП

Сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и предложили боксеру сдаться. Но он в ответ открыл прицельный огонь по СОБРовцам и в результате был ликвидирован.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Во время осмотра жилища преступника, полиция нашла автомат и патроны к нему. Разрешения на оружие у спортсмена не было.

У дома, где произошла перестрелка, весь дена работали правоохранители. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

За последние два дня в Ивановской области произошли два инцидента со стрельбой. Вчера, 25 июня, в деревне Горяшино силовики ликвидировали Евгения Мареева, выстрелившего в соседа, а потом стрелявшего в СОБР. Сегодня, 26 июня, в перестрелке в Кохме Ивановской области, погиб один человек, двое тяжело ранены.