Стрельба в Ивановской области: преступники скрылись

Во время стрельбы в Кохме Ивановской области один человек погиб, двое ранены Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ивановской области неспокойно второй день подряд. Вчера, 25 июня, житель Ильинского района застрелил соседа и открыл стрельбу из автомата Калашникова по СОБРу.

Сегодня ЧП произошло в городе Кохма. По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня у дома на улице Лермонтова между двумя компаниями мужчин произошел конфликт.

- У неустановленной группы лиц возникла ссора с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта эти люди выстрелили в 30-летнего мужчину, от полученных ранений он скончался на месте. После злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, причинили людям, которые пришли к частному дому, множественные телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Пострадавшие мужчины находятся в больнице в тяжелом состоянии. Стрелявшие с места преступления скрылись, сейчас они объявлены в розыск. Задержан только один человек, его причастность к ночным событиям устанавливается. Возбуждены уголовное дела по статьям "Убийство, совершенное группой лиц", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой".

Месте, где произошло убийство, оцеплено, работают силовики. Информация будет дополняться.