Один человек погиб и двое ранены во время стрельбы в Ивановской области

Один человек погиб и двое получили серьезные ранения во время стрельбы в Кохме Ивановской области Фото: Василий Вахрин

Один человек погиб и двое получили серьезные ранения во время стрельбы в Кохме Ивановской области.

- Два человека находятся в тяжелом состоянии, - уточнили в СКР Ивановской области.

По предварительным данным, конфликт между четырьмя мужчинами произошел во время решения денежных вопросов. Один из участников этой встречи достал оружие и открыл огонь.

Сейчас стрелявший забаррикадировался в доме, с ним ведут переговоры. На месте работают сотрудники полиции и СОБРа.

Это второе происшествие со стрельбой в Ивановской области за сутки. Вчера, 25 июня, житель Ильинского района застрелил соседа, а потом из автомата Калашн6икова стрелял в СОБР. Мужчина был ликвидирован.