В ярославской школе №32 имени Валентины Терешковой откроется «Менделеевский класс»

На торжественной церемонии присутствовала летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова Фото: Правительство Ярославской области

Между Правительством Ярославской области и Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева подписано соглашение о создании «Менделеевского класса» в школе №32 имени В.В. Терешковой.

На торжественной церемонии присутствовала летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

- Я очень рада, что в моей родной Ярославской области, где успешно развиваются самые разные отрасли промышленности, на базе моей школы появится новое образовательное направление именно в области химии и физики. Важно, что этот союз высшей школы и среднего образования даст возможность детям получить более глубокое профильное образование и подготовить квалифицированные кадры для химической промышленности, которые, став профессионалами, будут работать на региональных предприятиях на благо нашей Ярославской области, - отметила Валентина Владимировна.

В рамках соглашения в новом учебном году в ярославской школе №32 имени В.В. Терешковой для десятиклассников будет открыт профильный «Менделеевский класс» с углубленным изучением химии. Занятия будут проводиться школьными учителями при очной и заочной поддержке профессорско-преподавательского состава Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева.

Заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов подчеркнул, что химическая промышленность относится к числу базовых отраслей экономики региона, поэтому очень важно, что проект по созданию «Менделеевских классов» поможет решить вопрос подготовки квалифицированных кадров для нее.

- Ярославская область присоединилась к всероссийскому образовательному проекту по профориентации и подготовке современных специалистов для химической отрасли – это одно из основных направлений нацпроекта «Образование». Взаимодействие с высшей школой при поддержке предприятий открывает широкие возможности для выстраивания системы подготовки талантливой молодежи по приоритетным направлениям инновационного развития страны. Ярославское образование уже имеет успешный опыт такого сотрудничества. Три образовательные организации получили статус опорной школы Российской академии наук, в ярославском лицее №86 открылись фармацевтический и инженерный «ЯНОС-класс», с 1 сентября ребят примет новый профильный класс «Физтех XXI века, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Добавим, что «Менделеевские классы» – это образовательный проект, разработанный Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева на базе общеобразовательных организаций совместно с региональными органами управления образованием и при поддержке индустриальных партнеров химической отрасли.