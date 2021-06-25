В Ярославской области прививки от COVID-19 должны сделать работники гостиниц, хостелов и фудкортов

В регионе введены новые коронавирусные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за увеличения количества заболевших COVID-19, в Ярославской области вводятся новые ограничения.

- Рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, хостелов, отелей, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры, - сообщили в правительстве региона.

Кроме того, изменяются правила прохождения плановой госпитализации. Чтобы получить направление в стационар, пациент должен предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 июля МФЦ и органы социальной защиты начнут работать только по предварительной записи.

В регионе уже действует ряд COVID-ограничений. О ситуации с коронавирусом в Ярославской области на 25 июня 2021 года читайте здесь.