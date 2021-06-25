Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 июня 2021 года: за неделю скончались 25 человек, выросло число госпитализированных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 43 231 (+118)
Умерли в Ярославской области: 686 человек (+3)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых
В Ярославской области за минувшую неделю от COVID-19 скончались 25 человек. Увеличилось число госпитализированных: с 1024 человек (данные на 18 июня) до 1396.
- У 937 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 459 – типичная клиника болезни, - сообщает оперштаб региона.
Выросло и количество зараженных: за 7 дней – плюс 715 человек. Вылечился за неделю 391 пациент.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 22778;
Рыбинск – 3970;
Ростовский МР - 2318;
г.о. Переславль-Залесский - 2476;
Тутаевский МР -1499;
Ярославский МР - 1563;
Угличский МР - 1675;
Борисоглебский МР - 1070;
Некрасовский МР -1134;
Гаврилов-Ямский МР – 848;
Пошехонский МР - 665;
Рыбинский МР - 544;
Даниловский МР - 492;
Мышкинский МР - 414;
Большесельский МР - 363;
Некоузский МР - 561;
Любимский МР - 332;
Первомайский МР - 326;
Брейтовский МР – 203.