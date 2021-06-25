Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 июня 2021 года: за неделю скончались 25 человек, выросло число госпитализированных

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Всего заражений в Ярославской области: 43 231 (+118)

Умерли в Ярославской области: 686 человек (+3)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых

В Ярославской области за минувшую неделю от COVID-19 скончались 25 человек. Увеличилось число госпитализированных: с 1024 человек (данные на 18 июня) до 1396.

- У 937 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 459 – типичная клиника болезни, - сообщает оперштаб региона.

Выросло и количество зараженных: за 7 дней – плюс 715 человек. Вылечился за неделю 391 пациент.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 22778;

Рыбинск – 3970;

Ростовский МР - 2318;

г.о. Переславль-Залесский - 2476;

Тутаевский МР -1499;

Ярославский МР - 1563;

Угличский МР - 1675;

Борисоглебский МР - 1070;

Некрасовский МР -1134;

Гаврилов-Ямский МР – 848;

Пошехонский МР - 665;

Рыбинский МР - 544;

Даниловский МР - 492;

Мышкинский МР - 414;

Большесельский МР - 363;

Некоузский МР - 561;

Любимский МР - 332;

Первомайский МР - 326;

Брейтовский МР – 203.