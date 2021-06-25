Ярославская активистка раскритиковала городские власти за жару в транспорте. Скриншот, страница "Молодежная палата Ярославской области" ВКонтакте

Председатель комитета по социальной политике ярославской Молодежной палаты Екатерина Зверева раскритиковала мэра Ярославля и региональный департамент транспорта за страшную духоту в общественном транспорте.

- Почему в машине мэра есть кондиционер, а в общественном транспорте – нет? Я задаюсь этим вопросом каждое лето. А в такую жару это уже звучит как требование – сделать кондиционеры в пассажирском транспорте! Сейчас в салоне просто ад: душно, потно, трудно дышать, людям становится плохо, открытые люки не спасают и пробки еще. В немногих новых автобусах кондиционер стоит, но либо не справляется, либо выключен. Решите уже эту проблему, - требует Екатерина Зверева в группе «Молодежная палата Ярославской области».

На пост в паблике отреагировал начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ Сергей Волканевский:

Всем перевозчикам, работающим на городских маршрутах, дано поручение проверить исправность работы и обеспечить функционирование систем кондиционирования в общественном транспорте.

Однако возникает вопрос: почему все это нельзя было сделать заранее? Или же лето и жара в Ярославскую область приходит так же неожиданно, как и зима со снегопадами?