Стали известны подробности стрельбы в Ивановской области

В Ивановской области мужчина открыл стрельбу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности стрельбы в деревне Горяшино Ивановской области. Уже возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

24 июня вечером 58-летний житель деревни Горяшино Ильинского района из пистолета выстрелил в своего знакомого, как указано в материалах дела «на почве личной неприязни». Оставив мужчину умирать, злоумышленник сбежал с места преступления. Его жертву с ранением в области груди доставили в больницу.

Установить, где находится стрелявший, удалось только утром 25 июня. В 7 утра в тихую деревню, что находится в 160 километрах от Иванова, приехали сотрудники следственного комитета, полиции и СОБРа Росгвардии. Все подходы к жилищу злоумышленника были заблокированы, возможности сбежать – нет. Но преступник надежно оккупировался в своем доме и сдаваться, несмотря на требования полиции, не собирался. А потом открыл прицельный огонь по СОБРовцам из автомата Калашникова.

- После этого мужчина был обезврежен ответным огнем сотрудников СОБР, получил ранение и впоследствии скончался, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Во время осмотра дома эксперты нашли автомат и патроны к нему. На учете как владелец гражданского оружия злоумышленник не состоял.

- Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сказали в региональном СКР.