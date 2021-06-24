Дмитрий Миронов: «Наша задача – не просто обеспечить детей обедами, но и повышать их качество»

В Ярославской области сохраняются льготы для ряда категорий учащихся, которые имеют право на двукратное бесплатное питание Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Единая стоимость бесплатного одноразового горячего питания на одного школьника увеличится на 12,6% и составит 65 рублей.

– Бесплатное питание в школах Ярославской области получают не только более 58 тысяч учеников начальных классов. Согласно Социальному кодексу региона право на него имеют 27 тысяч ребят из малоимущих и многодетных семей, дети, имеющие инвалидность и ограниченные возможности здоровья, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере и находящиеся под опекой, при условии, что опекуны не получают ежемесячных выплат, – отметил Дмитрий Миронов. – Наша задача – не просто обеспечить детей обедами, а контролировать и по возможности повышать качество питания.

Кроме того, сохраняются льготы для ряда категорий учащихся, которые имеют право на двукратное бесплатное питание.

Пресс-служба губернатора сообщила, что в Ярославской области функционирует 375 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, все они предоставляют бесплатное горячее питание учащимся 1 – 4-х классов.