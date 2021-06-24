«Наша задача – своевременно и качественно обеспечивать исправность локомотивов на железной дороге»

ФОТО: из архива ЯЭРЗ

Александр Сергеевич более 12 лет работает в ГК «ЛокоТех». Трудовую биографию начал на Уссурийском локомотиворемонтном заводе с азов производства, прошел все ступени роста – от мастера до высших руководящих позиций на предприятиях «Желдорреммаш» ГК «ЛокоТех».

В начале июня Александр Корчемлюк был назначен исполняющим обязанности директора Ярославского ЭРЗ.

- Александр Сергеевич, чем для вас интересно приглашение на ярославский завод?

- Принять предложение меня подвигли желание реализовать на новом производстве имеющиеся компетенции, а также стремление развивать один из старейших и уважаемых заводов АО «Желдорреммаш». Ярославский завод является одним из ключевых заводов в части обеспечения пассажирским подвижным составом нашего главного заказчика - ОАО «РЖД». Рассчитываю, что мои знания и разносторонний опыт окажут позитивное влияние на укрепление производства и экономики предприятия. Наша задача - своевременно и качественно выполнить заказ, чтобы обеспечить перевозки граждан Российской Федерации. Компания «ЛокоТех» возлагает большие надежды на ярославский завод и в части освоения новых видов продукции, и обеспечения пассажирского парка.

- Какими первоочередными задачами вы занялись, вступив в должность?

- В первую очередь, конечно, это качество выпускаемой продукции. Необходимо наладить пооперационный контроль на каждой позиции. Решить эту проблему нам поможет внедрение электронного паспорта локомотива. Электронный паспорт - это программа, с помощью которой в любое время, с любого гаджета, из любой точки мира можно наблюдать за деятельностью всего предприятия как в целом, так и за отдельными производственными процессами в частности.

Электронный паспорт позволит систематизировать работу завода и контролировать процесс ремонта «побригадно» - от поступления объекта на завод до выхода его за пределы предприятия.

На сегодняшний день эту программу уже внедрили на нескольких предприятиях «Желдорреммаш» с положительной динамикой, сейчас ее активно осваивают на ярославском заводе.

- Какие проблемы вы считаете основными? Почему?

- Освоение новых видов продукции в механическом производстве в настоящее время происходит не в полной мере. Мы приобрели несколько станков, которые находятся в стадии запуска. На сегодняшний день мы зависим от завода УУЛВРЗ в освоении деталей и узлов локомотивов серии ЭП1. Новое оборудование позволит нам в освоении этой серии в полном объеме.

Большая проблема - в отсутствии высококвалифицированных станочников. Эта задача также решаема, на базе нашего завода открыт корпоративный университет, мы имеем компетенции обучить в нем персонал. Самое главное, что у нас есть профессионалы, которые готовы передать свой опыт, навыки и мастерство.

- Какие планы для развития предприятия вы видите на текущий год?

- В настоящее время локомотивы переменного тока из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и оборудования проходят испытания в сервисном локомотивном депо Вологды.

Уже в июле планируется открыть обкаточный путь для электровозов переменного тока. Сооружение данного объекта - важная ступень в развитии предприятия. Это позволит сократить простой локомотива на 4-5 суток. Также в планах - расширение механического производства, открытие новых участков в цехах.

- Вы уже работали на предприятии в должности директора по операционной деятельности. За время вашего отсутствия что изменилось на заводе?

- В 2019 году на Ярославском электровозоремонтном заводе не получилось надолго задержаться. Для решения производственных задач я был переведен на Оренбургский локомотиворемонтный завод, где благодаря слаженной командной работе удалось повысить показатели количества и качества выпускаемой продукции. Команда - это прежде всего сотрудники. На ярославском заводе изменилось многое. Но с радостью для себя отметил, что за два года более 90% коллектива осталось прежним. Очень много знакомых мне специалистов до сих пор работают на ярославском заводе. Команда сильная, значит, работа будет эффективной. Самый главный ресурс ГК «ЛокоТех» - это люди. На любом предприятии нашей компании всегда есть внутренний резерв как руководителей, так и талантливых специалистов. Моя задача как директора увидеть потенциал сотрудника, к тому же не только сохранить его, но и приумножить. Тогда мы получим тех специалистов, о которых мечтаем.