Из пруда Ивановской области достали труп женщины, замотанный в покрывало и обвязанный веревкой

Из пруда Ивановской области достали труп женщины Фото: Полина Вачнадзе

В селе Писцово Ивановской области 21 июня случился переполох: из местного пруда достали труп женщины. Тело было замотано в покрывало и обвязано веревкой. Как потом установила экспертиза, задушили 36-летнюю женщину велосипедной камерой. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным портала IvanovoNews, убитая была хорошо знакома жителям Писцово. Добропорядочным поведением она не отличалась, любила погулять и выпить, за что была лишена родительских прав в отношении двоих детей.

Как сообщает следствие, 12 июня женщина отправилась в гости к подруге, которая вела примерно тот же образ жизни, что и она. В судьбе их было много похожего: обе неравнодушны к спиртному, обе лишены родительских прав (подруга оставила своего новорожденного ребенка одного дома на целую неделю). За праздничным столом к ним присоединился приятель и компания весело проводила время. А потом алкоголь сделал свое пагубное дело: между женщинами начался конфликт.

- Хозяйка дома задушила потерпевшую велосипедной камерой. На следующий день, с целью скрыть совершенное преступление, она обернула тело убитой в покрывало и, перевязав веревкой, скинула его в пруд в 200 метрах от своего дома, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Помогал злоумышленнице в этом ее приятель. Ему, кстати, тоже грозит наказание: по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений».