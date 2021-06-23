В Ярославской области могут принять дополнительные ограничения из-за COVID-19 Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области могут быть введены дополнительные коронавирусные ограничения. Рассмотреть этот вопрос оперативному штабу поручил глава региона Дмитрий Миронов.

– Сейчас мы наблюдаем существенный прирост заболеваемости. И если увидим, что цифры растут, то будем вынуждены принять необходимые ограничительные меры, безусловно, согласовывая все решения с Минздравом и Роспотребнадзором. Понимаем, что это непопулярные решения, но другого пути у нас нет, – подчеркнул губернатор.

В Ярославской области с начала пандемии зафиксировано более 40 тысяч заболевших, за сутки заразились 103 ярославца. Почти ежедневно в медицинских учреждениях открываются новые койки для COVID-пациентов, увеличивается число больных в тяжелом состоянии.

Госпитализированы 1288 пациентов, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 806. Из них 163 пациента находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, 1092 – в состоянии средней степени тяжести (84,8%), состояние 33 пациентов удовлетворительное (2,5%). На амбулаторном лечении с подтвержденной новой инфекцией находятся 948 пациентов.

Новые коронавирусные ограничения в Ярославской области были введены неделю назад. Какие именно, читайте здесь.