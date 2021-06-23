В Костромской области 7-летний мальчик выстрелил в 4-летнего брата из пневматического пистолета

Два брата 7 и 4 лет решили пострелять из отцовского пневматического пистолета Фото: Иван МАКЕЕВ

Игры с оружием чуть было не закончились трагически для многодетной семьи из Костромской области. Два брата 7 и 4 лет решили пострелять из отцовского пневматического пистолета и даже спросили на это разрешение у матери. Что удивительно, женщина не была против. И пока старшие дети развлекались, она занялась двухмесячным ребенком.

А ребята сначала очень даже весело проводили время. Они выставили во дворе дома ряд бутылок и тренировались, кто из них лучше стреляет. И потом раздался громкий плач.

Мать выскочила из дома и увидев, что 4-летний сын ранен, сразу же вызвала медиков. Выяснилось, что старший ребенок случайно нажал на спусковой крючок, когда ствол был направлен в сторону брата.

Малыша прооперировали, его жизни сейчас ничего не угрожает.

- В связи с тем, что родители доверили детям пневматическое оружие и тем самым подвергли их жизнь и здоровье опасности, на них составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст.5.35 КоАП РФ. Решается вопрос о постановки семьи на профилактический учет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.