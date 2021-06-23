Могут ли ярославцев уволить из-за отсутствия прививки от COVID-19: отвечает прокуратура

Сейчас прививка против коронавируса внесена в Календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В последние дни ярославцев более чем волнует вопрос: будет ли введена обязательная вакцинация от коронавируса? Вчера, 22 июня, в ярославской областной Думе разгорелись жаркие споры по этой ситуации. В итоге депутаты выпустили обращение к жителям области с просьбой всерьез задуматься о вакцинации и рекомендовали Роспотребнадзору «рассмотреть возможность проведения обязательных профилактических прививок декретированным контингентам Ярославской области». То есть, если региональные органы власти согласятся на это, в нашей области, как и в некоторых других, для отдельных категорий граждан будет введена обязательная вакцинация.

На данный момент это постановление не принято, тем не менее, многие ярославцы уже столкнулись с требованием работодателей сделать прививку. Отказ чреват неприятными последствиями. Возникает вопрос: а что по этому поводу говорит закон? Могут ли человека отстранить от работы или вовсе уволить, если он категорически не желает вакцинироваться?

Как пояснили в прокуратуре Фрунзенского района Ярославля, сейчас прививка против коронавирусной инфекции внесена в Календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

- Необходимость вакцинации от COVID-19 определяет санитарный врач региона, при этом отказ от вакцинации - если санитарным врачом принято решение о ее проведении, - чреват отстранением от работы лишь тех работников, чья работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и в этом качестве поименована в Перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ, - говорит старший помощник прокурора Фрунзенского района Оксана Валиулина.

Из всех работ в этот перечень включены только те, что связаны со здравоохранением и образованием. Работников торговли, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, театров, кинотеатров, салонов красоты в списках нет.

- Следовательно, отстранять сотрудников от работы за отказ от вакцинации, нельзя. Такие действия работодателя не будут являться законными, - пояснили Оксана Валиулина.