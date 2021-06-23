Партия «Новые Люди» занялась благоустройством Иванова

ФОТО: предоставлено партией "Новые люди"

Иваново славится множеством скверов и памятников. Но, к сожалению, не все они сейчас находятся в презентабельном виде. Поэтому Новые Люди начали благоустраивать знаменитый Литературный сквер.

Чтобы придать презентабельный вид знаковому для ивановцев месту, активисты партии в течение недели покрасили детскую площадку, заменили урны, обновили лавки и навели в сквере порядок. Кроме того, в нем были высажены кусты барбариса.

ФОТО: предоставлено партией "Новые люди"

- В Иванове есть большое количество прекрасных мест для отдыха горожан, но, к сожалению, в большинстве случаев за ними не достаточно следят. Мы считаем, что благоустройству города нужно уделять больше времени и ресурсов, ведь от этого зависит настроение ивановцев и туристическая привлекательность столицы региона. Такие места могут стать точками притяжения, если дать возможность малому бизнесу заниматься ими и создавать в них соответствующую инфраструктуру, - рассказал лидер регионального отделения партии «Новые люди» Вячеслав Брыксин.

В ближайших планах политической организации благоустроить десятки парков, скверов и набережных по всей Ивановской области. После этого Новые люди будут проводить на восстановленных площадках культурные мероприятия, первыми из которых станут фотовыставки и литературные вечера.