Ярославцам придется поменять проездные билеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ярославском транспорте с 14 июля начнут действовать проездные нового образца. Их замена будет происходить при пополнении баланса старого проездного. Все услуги, которые предоставлялись ранее проездным билетом, останутся прежними.

— Замене подлежат проездные билеты долговременного пользования, это льготные проездные для школьников, студентов и многодетных родителей, а также гражданские — проездные рабочего дня и проездные на различные виды транспорта. Талоны нового образца можно получить уже сейчас, обратившись в пункты пополнения и продления. Все виды проездных билетов, а также их стоимость сохранены. Получение новых проездных билетов бесплатно, — пояснил первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

В мэрии Ярославля рассказали, что новые проездные отличаются от старых как внешним видом, так и дополнительными удобствами в обслуживании пассажиров. Отличительной чертой является возможность пополнения проездного онлайн. Данные о новом проездном билете будут доступны в личном кабинете или в мобильном приложении для iOS и Android. Пользователь сможет оперативно получать информацию по текущему сроку действия, истории поездок и пополнений.

Отметим, что в пользовании и формате социальных транспортных карт ничего не изменится.