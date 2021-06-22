Обнадеживающие перспективы ярославских онкологов

Главный врач ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» Павел Нестеров. ФОТО: из личного архива

Пандемия внесла коррективы

- Павел Владимирович, поздравляем вас и ваших сотрудников с Днем медицинского работника! Что вы хотели бы пожелать своим сотрудникам в ваш профессиональный праздник?

- Конечно, в первую очередь я всем желаю здоровья. Мы живем в непростое время, сейчас это наиболее актуально. Когда заболевает, покидает строй твой сотрудник, твой друг, это всегда тяжело и больно.

Разумеется, я также хочу, чтобы всем моим коллегам сопутствовали профессиональные успехи, чтобы работа приносила моральное удовлетворение, позитивные эмоции, чтобы в семьях все было хорошо. С праздником, дорогие коллеги!

- Недавно в Ярославле прошел XI съезд Ассоциации онкологов России и заслуги ярославских специалистов были отмечены наградами, которые вручал академик РАН Андрей Каприн. Каковы были тематика и итоги этого форума?

- Съезд проходил с 13 по 15 мая. Организаторы приняли решение о проведении мероприятия в очно-заочном формате - его посетили примерно 1000 делегатов, еще почти 5000 коллег смотрели трансляции в интернете.

Программа была очень насыщенной. В первую очередь обсуждались вопросы организации онкологической службы - пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу, появился ряд проблемных вопросов, на которые мы все вместе ищем эффективные ответы. Кроме того, звучали выступления, касающиеся всех разделов онкологии. В рамках съезда прошла сессия живой хирургии, в нашей клинике были проведены 4 показательные операции, ход которых транслировался в интернете. Молодые специалисты, да и состоявшиеся доктора хирургии, могли ознакомиться с тем, как работают их коллеги, задать вопросы, дать свои оценки увиденному.

Нужно разумно мыслить

- В условиях, когда внимание общества сфокусировано на пандемии коронавируса, люди нередко ищут у себя симптомы этой инфекции, но могут пропустить даже более грозные заболевания. На что нам нужно обращать внимание, с точки зрения онколога?

- Если говорить об онкологических заболеваниях, то человеку не стоит что-то искать, нужно лишь прислушиваться к своему организму. Существует четко разработанная и утвержденная правительством и Министерством здравоохранения России программа диспансеризации. Всем гражданам страны с определенной периодичностью, зависящей от их возраста, предписывается проходить комплекс диагностических обследований, позволяющих выявить заболевания, в том числе и онкологические, на ранних стадиях. Ни в коем случае не пренебрегайте этой возможностью, проходите диспансеризацию! Если онкологическое заболевание выявляется на ранней стадии, то шансы на полное излечение увеличиваются в разы. Если же пациент приходит к врачу с жалобами, то, как правило, речь идет уже о запущенной стадии болезни, когда бороться с ней становится намного сложнее.

- Как во время пандемии изменилась ситуация с онкологией?

- Онкологическая служба нашего региона, как и всей России, не прекращала своей работы ни на один день, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. В нашей больнице тоже диагностировались случаи заражения COVID-19 - как среди пациентов, так и среди персонала. Этих больных мы с соблюдением всех необходимых мер безопасности изолировали, переводили в профильные стационары.

Что касается статистики онкологических заболеваний, то в прошлом году из-за пандемии была приостановлена диспансеризация, что сказалось и на выявляемости, и на ранней диагностике болезней. Так, в прошлом году мы выявили онкологических заболеваний примерно на 1000 случаев меньше, чем в 2019-м. Мы не считаем это хорошим результатом, поскольку полагаем, что это недовыявленные случаи, они придут к нам в этом или следующем году.

Все должно быть в меру

- Какие меры профилактики онкологических заболеваний вы считаете эффективными?

- Я не открою никакого секрета: чтобы сохранять здоровье, необходимо придерживаться простых принципов здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, алкоголя и курения, нормализация питания, физическая активность - лучшие способы профилактики большинства болезней. Все должно быть в меру.

- Правда ли, что рак «молодеет»?

- Нет. Злокачественные образования - это заболевания преимущественно пожилых людей. Чем старше становится человек, тем выше вероятность появления у него злокачественного образования. Любая опухоль - это прежде всего генетическая поломка, а они накапливаются с возрастом и в конечном итоге реализуются в злокачественную опухоль.

Конечно, есть формы злокачественных опухолей, которые характерны для детского и юношеского возраста, но, к счастью, их немного и доля их в структуре заболеваемости нашего региона невелика.

- Работают ли с онкобольными психологи?

- Да, в штате нашей больницы есть медицинский психолог, который принимает пациентов, нуждающихся в психологической помощи. Это касается и тех, кто находится в стационаре, и тех, кто приходит на амбулаторный прием.

- Лето в разгаре, люди будут загорать. Какие советы вы им дадите? Нужно ли использовать кремы, не вредны ли они?

- Конечно, кремами пользоваться нужно. Что касается загара, то это мода, которая существовала далеко не всегда. Если будете загорать, постарайтесь делать это в утренние или вечерние часы. Накапливаясь с течением времени, солнечные ожоги могут приводить к злокачественным опухолям кожи, прежде всего - меланоме. Это очень грозное заболевание, так что с загаром нужно быть аккуратней.

- Все чаще выявляется колоректальный рак. Расскажите о вашей методике его лечения. Известно, что в Ярославль едут и пациенты из других регионов.

- Ничего уникального в ней нет. Эта методика на протяжении многих лет с успехом используется в отделении эндоскопии Сергея Владимировича Кашина - признанного лидера эндоскопии не только в нашем регионе, но и в России. Это так называемая диссекция в подслизистом слое, когда опухоль (аденому или полип, или раннюю форму рака толстой кишки) удаляют эндоскопическим инструментом, без разрезов. А люди к нам действительно едут порой издалека, недавно, например, прибыл пациент из Якутии. Он узнал про нас через интернет, ознакомился с отзывами и сделал свой выбор в пользу Ярославля. Отмечу, что лечение у нас бесплатное, в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Сможем реализовать новые методики

- У вас строится новый корпус, приобретается оборудование. Каковы перспективы вашей клиники?

- Перспективы самые радужные. Мы с нетерпением ждем завершения строительства. С введением в строй нового корпуса несколько расширится коечный фонд больницы, сразу скажу, что кадрового дефицита у нас нет и не будет, люди готовы работать. В планах - открытие двух новых отделений, кроме того, мы получим новую полноценную, должным образом оснащенную операционную, в которой сможем на практике реализовывать те методики, которые очень нужны нам и нашим пациентам, но пока были недоступны из-за отсутствия необходимого оборудования.

- Как выглядит Ярославская область с точки зрения статистики раковых заболеваний?

- По заболеваемости злокачественными образованиями наш регион находится на 3-м месте в ЦФО. Конечно, плохо, что ярославцы болеют. Но хорошо, что болезни диагностируются, выявляются, лечатся. Было бы гораздо хуже, если бы статистика показывала низкую заболеваемость и высокую смертность. У нас наблюдается обратная тенденция: за последние 10 лет разрыв между показателями заболеваемости и смертности увеличился почти вдвое. По смертности от онкозаболеваний Ярославская область находится на 8-м месте в ЦФО. Это результат того, что мы все чаще выявляем болезни на ранней стадии, когда человека можно вылечить. Однако этот показатель в регионе остается недостаточно высоким и еще есть над чем работать.

- Спасибо, Павел Владимирович! Успехов вам и вашим коллегам! Ну а мы постараемся следовать вашим советам и не болеть, чтобы доставлять врачам поменьше хлопот.