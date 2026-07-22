В Костроме сделают фан-зоны для болельщиков «Спартака»

В регионе будут делать фан-зоны для футбольных болельщиков. ФОТО: Правительство Костромской области

В регионе собираются регулярно устраивать фан-зоны для болельщиков футбольного клуба «Спартак», который вышел в Первую Лигу.

Во время выездной игры на набережной Волги установили большой экран и огородили площадку, где установили стулья для зрителей. Поддержать любимую команду, пусть и на расстоянии пришли несколько сотен человек. На несколько часов фан-зона стала точкой притяжения жителей и гостей областного центра.

Развитию футбола в Костромской области уделяется большое внимание. Не удивительно, ведь этим спортом занимаются в регионе более 12 тысяч человек.

В целях выполнения требований Первой Лиги в Костроме ведется строительство домашнего стадиона. Объект возводят исключительно за счет частных инвестиций, средства регионального или местных бюджетов не привлекаются. Стадион будет оснащен системой подогрева поля, что обеспечит его круглогодичную эксплуатацию.

Органам исполнительной власти и местного самоуправления поставлена задача оказать инвесторам всестороннее содействие для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию.