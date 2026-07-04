Военные стихи отца и разговор начистоту: Никита Михалков приехал в Ярославль

При участии Никиты Михалкова реализованы значимые культурные проекты, в том числе образовательные программы Академии для ярославской молодежи. ФОТО: Елена ИВАНОВА

В пятницу, 3 июля, в КЗЦ «Миллениум» состоялся творческий вечер народного артиста России, актера и режиссера Никиты Михалкова в рамках Театральной недели. Он показал зрителям специально подобранные фрагменты из его авторской программы «БесогонТВ» и эпизоды из собственных кинокартин. Ярославцы и гости города увидели не просто режиссера, а мыслителя, который десятилетиями наблюдает за жизнью России и не боится говорить вслух то, что думает.

Народный артист рассказал о своем творческом пути и ключевых событиях из своей биографии, которые сделали Никиту Сергеевича знаковой фигурой для страны. Он также поделился своими мыслями о современном российском кинематографе, в частности, о семейных картинах.

«Если ставится задача снять фильм, на который может пойти вся семья, то это практически каждая хорошая картина. Важно не то, что ты видишь, а то, с чем ты уходишь после просмотра», - подчеркнул режиссер.

Никита Сергеевич объяснил, чем ему близка Ярославская область.

«С Ярославской областью меня многое связывает. Село Петровское – это вотчина моего прадеда, деда моего отца. Сама Ярославская губерния со всеми вытекающими корнями является жемчужиной русской культуры и зодчества. Я много и часто здесь бывал. Для меня это родной край», - отметил Никита Михалков.

Но главное событие Театральной недели, связанное с режиссером, ждет ярославцев сегодня, в субботу, 4 июля. На Советской площади покажут спектакль-концерт «Поэзия созидания» в исполнении Мастерской «12» Никиты Михалкова. Постановка режиссеров Игоря Сергеева и Евгения Дубовского основана на книге «Военные стихи» Сергея Михалкова — фронтовика, прошедшего всю Великую Отечественную. Эти стихи писались в тылу и в окопах, они обращены к солдатам и офицерам, к труженикам невидимого фронта и угнанным в плен, к матерям, женам и детям бойцов. Это не парадная поэзия — это голос эпохи, пропущенный через сердце.

«Никита Сергеевич на протяжении многих лет поддерживает наш регион. При его участии реализованы значимые культурные проекты: фестиваль «Русские классики», спектакль «12», образовательные программы Академии для ярославской молодежи. В этом году ведущие театральные коллективы региона представили свои постановки в театре «Мастерская «12» в рамках фестиваля-смотра «Атлас театральной России». Большое внимание он уделяет и сохранению исторического наследия. В 2023 году вместе открывали Цареконстантиновский парк в Ростовском округе, созданный к 600-летию Годеновского креста», - рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Театральная неделя проходит в Ярославле во второй раз по инициативе губернатора Михаила Евраева. Идея родилась после триумфа фестиваля 2025 года, посвященного 275-летию Волковского театра - первого русского профессионального театра.

«Мы получили огромный отклик, - отметил глава региона, - поэтому приняли решение сделать Театральную неделю доброй традицией».

Программа 2026 года охватила несколько площадок: Советскую площадь, остров Даманский, сцены Волковского театра, ТЮЗа, филармонию, театр кукол и Дом актера.

Ранее в рамках Театральной недели уже выступили Юрий Башмет с оркестром «Новая Россия» и капеллой «Ярославия», прошли показы рок-оперы «Юнона и Авось» и концерт губернаторского симфонического оркестра. Кульминация события - театральное шествие от памятника Некрасову до Советской площади.