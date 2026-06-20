В Ярославии у перевозчиков нет проблем с топливом для общественного транспорта

На сегодняшний день автобусы выпускаются на маршруты в регионе в полном объеме. Фото: Правительство Ярославской области.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области совместно с ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» провело проверку транспортных предприятий региона. Цель – убедиться, что автобусы выходят на маршруты в полном объеме и перебоев с топливом нет.

«Мы ведем постоянный мониторинг наличия топлива у перевозчиков. На сегодняшний день автобусы выпускаются в полном объеме, проблем на автотранспортных предприятиях не наблюдается», – сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

У каждого перевозчика несколько поставщиков топлива, а сам парк подвижного состава диверсифицирован: наряду с дизельными автобусами в регионе курсируют газомоторные и электрические.

«На наших предприятиях проблем с топливом не существует. Перевозчики своевременно сообщают нам о количестве оставшегося топлива и того, которое им необходимо для работы, мы ведем учет подвоза. Ситуация под контролем», – подчеркнул директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Анвар Ахмедханов.

Это подтверждают и сами водители. По словам одного из них, топливо всегда есть в парке, заправка – прямо на территории, очередей нет:

«У нас все нормально, работаем в обычном режиме», - говорит он

Аналогичная ситуация у перевозчика, автобусы которого работают на ГМТ. Исполнительный директор Первой пассажирской компании Александр Главацкий отметил, что все 163 единицы подвижного состава компании работают на газомоторном топливе и никаких сложностей с поставками нет.

«Общественный транспорт – это ежедневная необходимость для тысяч жителей области. Мы держим ситуацию на контроле и сделаем все, чтобы пассажиры не почувствовали никаких неудобств», – отметил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.