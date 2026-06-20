В Ярославле снова состоится Театральная неделя

Ежедневно по центральным улицам будут расходиться «бродячие артисты», чтобы жителям и гостям региона подарить хорошее настроение. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригласил жителей и гостей региона посетить Театральную неделю, которая пройдет в Ярославле с 27 июня по 5 июля.

«Впервые этот масштабный проект состоялся в прошлом году и был посвящен 275-летию Волковского театра, – отметил Михаил Евраев. – Получили большой отклик, поэтому приняли решение сделать Театральную неделю доброй традицией. На целую неделю Ярославль станет театральной столицей России. Основные события развернутся на Советской площади и острове Даманском, а также на сценах Волковского театра, театра юного зрителя, филармонии, театра кукол и Дома актера. Уверен, Театральная неделя вновь объединит тысячи участников и зрителей».

Торжественное открытие Театральной недели состоится 27 июня в 14 часов на Советской площади Ярославля. Также здесь, на главной сцене, пройдут концерты Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и филармонической хоровой капеллой «Ярославия», Надежды Бабкиной, Ярославского губернаторского симфонического оркестра, спектакль театра-студии «12» Никиты Михалкова.

На острове Даманском будут организованы творческие лаборатории, мастер-классы, развлекательные игровые программы и спектакли самодеятельных коллективов.

Ежедневно по центральным улицам будут расходиться «бродячие артисты», чтобы рассказать жителям и гостям региона о самых ярких событиях фестиваля и подарить хорошее настроение.

4 июля состоится театральное шествие, которое станет одним из самых массовых и ярких событий всей Театральной недели. Колонна пройдет от Волковского театра до Советской площади.