Около 400 экспертов приехали на эндоскопический симпозиум в Ярославле

В рамках симпозиума из операционных Ярославской онкобольницы ведут онлайн-трансляции эндоскопических операций с пояснениями проводящих их специалистов. Фото: Правительство Ярославской области.

На эндоскопический форум "Yes", который проходит в Ярославле, приехали около 400 экспертов из разных регионов России, а также из Китая, Республики Беларусь и других стран.

Во время симпозиума из операционных Ярославской онкологической больницы идут онлайн-трансляции операций, которые комментируют проводящие их специалисты. За работой могут наблюдать врачи в разных точках мира.

"Сегодня на симпозиуме мы выполняем те операции, которых в нашей стране сделано меньше ста. Например, эндоскопическую гастропластику при ожирении. Лидер этого направления выполнил пока 20 операций. То есть это абсолютно новый вид вмешательств, он появился в прошлом году", - сказал профессор Национального центра хирургии имени Вишневского, член-корреспондент РАН Юрий Старков.

Одну из операций курса живой эндоскопии провел главный эндоскопист региона Сергей Кашин:

"Наблюдаю эту пациентку в течение уже более 10 лет. Благодаря этому мы смогли выявить опухоль желудка на начальной стадии. Это еще раз подтверждает важность регулярного прохождения осмотров. Женщине потребовалось эндоскопическое вмешательство по удалению этой опухоли. Мы его выполнили. И благодаря тому, что операция именно эндоскопическая, эта пациентка, как и остальные, которым проводятся такие манипуляции, очень быстро восстановится: два-три дня в стационаре максимум".

Особое внимание, как и в прошлые годы, на симпозиуме уделяется использованию искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований и выявления ранних стадий рака. Все самые современные методики активно используются теперь и в Ярославской области.

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