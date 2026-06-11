Проект ПСБ «Дни Соловков» в Ярославле посетили 8 тысяч человек

Проект стал одной из наиболее заметных культурно-просветительских инициатив региона. Изображение: ПСБ

Культурно-просветительский проект «Дни Соловков», реализованный Благотворительным фондом «Подари Себе Будущее» при поддержке банка ПСБ и правительства Ярославской области, успешно завершился в Ярославле. С 20 апреля по 12 июня мероприятия проекта посетили около 8 000 человек, что подчёркивает высокий интерес к теме исторической памяти, духовного и культурного наследия Соловецкого архипелага.

Символическая передача «эстафеты» проекта Луганску состоялась сегодня на Первомайском бульваре в Ярославле. В режиме реального времени ярославский художник-каллиграф Александр Абросимов преобразил одну из граней арт-объекта «Соловки – из бесконечности в вечность». Художник заменил логотип «Соловки в Ярославле» на «Соловки в Луганске». Эта художественная трансформация стала символом продолжения проекта и передачи культурно-просветительской инициативы новому городу.

Центральным событием проекта стала выставка «Соловки: Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России», которая работала в Центральном выставочном зале Ярославского отделения Союза художников России. Торжественное открытие выставки 20 апреля провёл епископ Озерский Порфирий — викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наместник Соловецкого монастыря и директор Соловецкого музея-заповедника.

Проект без преувеличения стал одной из наиболее заметных культурно-просветительских инициатив региона, залы выставки никогда не пустовали, а количество желающих увидеть ее экспонаты всегда превышало количество мест. Среди посетителей – студенты и педагоги, представители общественных организаций, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и семьи с детьми. Гостям выставки ежедневно демонстрировался документальный фильм Сергея Дебижева «Святой Архипелаг», который вызвал большой интерес. Режиссёр лично представлял картину в рамках проекта. В день закрытия, 11 июня, прошёл специальный показ ещё одного фильма Дебижева «Крест».

В рамках культурно-просветительского проекта «Дни Соловков» был проведен и благотворительный концерт с участием братского хора Соловецкого монастыря, Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра и приглашённых солистов, собранные средства от которого были направлены на поддержку семей ветеранов СВО.

- Проект показал, насколько востребован сегодня открытый разговор о нашей истории, культурном наследии и духовных традициях. Программа «Дней Соловков» объединила людей разных поколений, профессий и жизненного опыта — от студентов и молодежи до представителей экспертного сообщества, культуры, образования и общественных организаций. Для ПСБ особенно важно поддерживать инициативы, которые помогают, формировать живую культурную среду и создавать пространство для объединения людей вокруг общих ценностей, — прокомментировал вице-президент, управляющий Ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев.

На Первомайском бульваре для всех ярославцев и гостей города работала фотовыставка под открытым небом, где был представлен арт-объект «Соловки — из бесконечности в вечность», созданный художником-каллиграфом Александром Абросимовым.

Множество мероприятий были организованы специально для молодежного сообщества Ярославля. В вузах региона и Ярославской духовной семинарии прошли открытые лекции и встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника. Также в рамках проекта состоялись встречи с телерадиоведущей Туттой Ларсен и Валерием Колосковым, а ярославский художник Александр Абросимов провёл мастер- классы по исторической каллиграфии. Такой формат позволил обсуждать традиционные ценности и историческую память в современном, понятном молодёжи ключе.

- Проект «Дни Соловков» стал заметным событием культурной жизни Ярославской области. За полтора месяца он объединил выставочные, образовательные, молодежные, туристические и общественные инициативы, показав, что разговор об истории, духовном наследии и традиционных ценностях востребован самой широкой аудиторией. Особенно важно, что соловецкая тема получила новое звучание благодаря участию ярославских художников, которые через современный художественный язык внесли свой вклад в ее осмысление и развитие, — отметила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.