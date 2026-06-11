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Общество11 июня 2026 6:55

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ярославской области

26 июня в Ярославской области пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Мария СОКОЛОВА
Эксперты кадровых центров помогут посетителям выстроить личный профессиональный маршрут.

Эксперты кадровых центров помогут посетителям выстроить личный профессиональный маршрут.

Фото: Правительство Ярославской области.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Кадры» в соответствии с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным. В Ярославле площадки будут работать во Дворце молодежи (проспект Ленина, 27) и в кадровом центре «Работа России» (улица Свободы, 62).

«Ярмарка трудоустройства – важное ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей и помогает обеспечивать экономику и социальную сферу востребованными кадрами, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Порядка 50 работодателей представят более 3 тысяч вариантов трудоустройства. С каждым годом наблюдается увеличение числа участников ярмарки со стороны как работодателей, так и соискателей. В 2025 году в Ярославской области площадку посетили свыше 11 тысяч человек, из которых более 3 тысяч – школьники и студенты. Отдельное внимание уделим участникам СВО и членам их семей, чтобы помочь им подобрать работу или пройти переобучение с дальнейшим трудоустройством».

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году состоится в регионе в четвертый раз. К очному участию приглашаются как те, кто ищет работу, так и те, кто задумывается о ее смене. В программе не только презентация актуальных вакансий от ведущих компаний, но и практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Эксперты кадровых центров помогут посетителям определить наиболее востребованные направления и выстроить личный профессиональный маршрут. Особенно это будет полезно студентам и выпускникам, которые только определяются с профессией. Молодых людей также ждет квиз «Старт карьеры»: участники обсудят эффективные методы поиска работы, секреты составления резюме, составляющие имиджа соискателя. В рамках профориентационного «Фестиваля профессий» можно будет узнать, какие специальности будут востребованными через 5 – 10 лет.

«Каждый раз мы стараемся привлечь к участию во всероссийской ярмарке трудоустройства большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы, – рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. – В апреле на 17 площадках провели региональный этап, было представлено более 4 тысяч вакансий. Специалисты требуются в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании, туризме и других сферах. Стараемся, чтобы такой формат общения позволил заполнить ключевые вакансии, что, несомненно, упрочит экономический потенциал всего региона».