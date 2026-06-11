Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ярославской области

Эксперты кадровых центров помогут посетителям выстроить личный профессиональный маршрут. Фото: Правительство Ярославской области.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Кадры» в соответствии с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным. В Ярославле площадки будут работать во Дворце молодежи (проспект Ленина, 27) и в кадровом центре «Работа России» (улица Свободы, 62).

«Ярмарка трудоустройства – важное ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей и помогает обеспечивать экономику и социальную сферу востребованными кадрами, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Порядка 50 работодателей представят более 3 тысяч вариантов трудоустройства. С каждым годом наблюдается увеличение числа участников ярмарки со стороны как работодателей, так и соискателей. В 2025 году в Ярославской области площадку посетили свыше 11 тысяч человек, из которых более 3 тысяч – школьники и студенты. Отдельное внимание уделим участникам СВО и членам их семей, чтобы помочь им подобрать работу или пройти переобучение с дальнейшим трудоустройством».

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году состоится в регионе в четвертый раз. К очному участию приглашаются как те, кто ищет работу, так и те, кто задумывается о ее смене. В программе не только презентация актуальных вакансий от ведущих компаний, но и практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Эксперты кадровых центров помогут посетителям определить наиболее востребованные направления и выстроить личный профессиональный маршрут. Особенно это будет полезно студентам и выпускникам, которые только определяются с профессией. Молодых людей также ждет квиз «Старт карьеры»: участники обсудят эффективные методы поиска работы, секреты составления резюме, составляющие имиджа соискателя. В рамках профориентационного «Фестиваля профессий» можно будет узнать, какие специальности будут востребованными через 5 – 10 лет.

«Каждый раз мы стараемся привлечь к участию во всероссийской ярмарке трудоустройства большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы, – рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. – В апреле на 17 площадках провели региональный этап, было представлено более 4 тысяч вакансий. Специалисты требуются в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании, туризме и других сферах. Стараемся, чтобы такой формат общения позволил заполнить ключевые вакансии, что, несомненно, упрочит экономический потенциал всего региона».