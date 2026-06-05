Призер Олимпийских игр Надежда Петрова готова развивать большой теннис в Ярославии

Соглашение предусматривает совместную работу также и по привлечению жителей региона к регулярным занятиям спортом. Фото: Правительство Ярославской области.

Документ, направленный на популяризацию спорта, подписали губернатор Михаил Евраев и директор центра, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, экс-третья ракетка мира и детский тренер Надежда Петрова.

«Соглашение предусматривает совместную работу по созданию условий для развития детско-юношеского тенниса и популяризации этого вида спорта в Ярославской области, по привлечению жителей к регулярным занятиям спортом, – отметил Михаил Евраев. – Отдельно прорабатывается возможность открытия в регионе филиала школы большого тенниса. Сейчас ведется подбор площадок, базовых организаций и источников финансирования проекта. Со своей стороны окажем проекту всю необходимую поддержку. Уверен, что совместная работа поможет воспитать новых талантливых спортсменов и укрепить спортивные традиции Ярославской области».

Тема развития спорта стала одной из ключевых и в ходе работы на стенде Минспорта России. Михаил Евраев рассказал о результатах, которых удалось добиться Ярославской области за последние годы: в регионе работает около 100 аккредитованных спортивных федераций, за последние годы создано 25 новых спортивных объектов. Регион также регулярно принимает и является организатором крупных всероссийских и международных турниров.

Надежда Петрова поблагодарила Михаила Евраева за поддержку и выразила уверенность, что партнерство станет долгосрочным и принесет реальные результаты.

«За годы работы с детьми я убедилась, что в российских регионах огромное количество талантливых ребят, которые способны добиться самых высоких результатов, – сказала Надежда Петрова. – Но для этого им нужны правильные условия, качественная тренерская работа и долгосрочная система поддержки. Ярославская область уже сегодня обладает хорошими традициями в теннисе, здесь есть талантливые спортсмены, сильные специалисты и большой интерес к этому виду спорта. Я рада началу нашего сотрудничества. Мы видим в регионе большой потенциал и готовы вкладывать в его развитие знания и опыт».

В регионе подготовку теннисистов ведут спортивная школа в Ярославле и спортивная школа «Переборец» в Рыбинске, профессионально теннисом занимаются около 300 человек.

Спортсмены из Ярославской области регулярно отличаются на крупных турнирах по пляжному теннису. Так, Анастасия Семенова – победитель чемпионата мира, Диана Израйлева и Анастасия Степанюк стали лучшими на первенстве мира, Варвара Корюкова и Анастасия Зеленова – призеры мировых первенств.