Между Рыбинском и Москвой в 2027 году запустят скоростной поезд

В следующем году по маршруту Москва – Ярославль – Рыбинск запустят двухэтажный скоростной поезд. Время в пути сократится больше, чем в два раза: с 10-12 часов до пяти.

Главная сложность, которая все эти годы не давала развиться железнодорожному сообщению между Рыбинском и столицей заключалась в отсутствии электрификации на ветке Ярославль – Рыбинск. На то, чтобы ее сделать, требуется 10-15 миллиардов рублей.

По словам депутата Ярославской областной Думы Яны Карушкиной, дело сдвинулось с мертвой точки.

«Достигнута договоренность с министром транспорта России Андреем Никитиным и заместителем гендиректора РЖД Иваном Колесниковым о развитии железнодорожного сообщения между Рыбинском и Москвой. Работы будут реализованы в рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас есть технические вопросы, которые РЖД необходимо проработать».

