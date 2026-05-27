Как будут ходить автобусы Ярославля после салюта в День города: расписание

13 дополнительных автобусов пустят в Ярославле вечером в День города.

Дополнительные автобусы выйдут на линии после окончания всех мероприятий в День города. Свое 1016-летие Ярославль отметит 30 мая.

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, на маршрутах будут работать 13 специальных автобусов, номера которых начинаются с индекса 0. Транспорт начнет ходить с 23:20 от трех остановок: на Богоявленской площади, на Торговом переулке и на Красной площади. Отсюда он поедут по всем районам Ярославля.

«Также для удобства пассажиров в этот день скорректировано вечернее расписание маршрутов общественного транспорта, проходящих через центр города. Добавлены дополнительные рейсы в маршруты автобуса №41б «Богоявленская площадь» – «Поселок Куйбышева» и троллейбуса №4 «Торговый переулок» – «Фабрика «Красный перевал»», - сказал министр транспорта Роман Душко.

Расписание автобусов дополнительных маршрутов:

№01 «Торговый переулок» – «Улица Волгоградская»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.20, 23.35, 23.58, 0.21, 0.44;

– от остановки «Улица Волгоградская» – 0.02.

№04 «Богоявленская площадь» – «Улица Ярославская»:

– от остановки «Богоявленская площадь» – 23.25, 23.48, 0.11, 0.34, 0.57;

– от остановки «Улица Ярославская» – 0.00, 0.23.

№012 «Торговый переулок» – «Нижний поселок»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.25, 23.50, 0.25, 0.55;

– от остановки «Нижний поселок» – 23.55, 0.20.

№013 «Богоявленская площадь – «5-й микрорайон»:

– от остановки «Богоявленская площадь» – 23.20, 23.25, 23.50, 0.05, 0.20, 0.35, 0.50;

– от остановки «5-й микрорайон» – 23.42, 23.57, 0.12, 0.27.

№019 «Красная площадь» – «Поселок Ивняки»:

– от остановки «Пожарная каланча» – 23.20, 23.50, 0.20, 0.50;

– от остановки «Поселок Ивняки» – 23.47, 0.17.

№021 «Красная площадь» – «Очапки»:

– от остановки «Красная площадь» – 23.30, 0.30.

№041 «Богоявленская площадь» – «Поселок Прибрежный»:

– от остановки «Богоявленская площадь» – 23.25, 0.00, 0.45;

– от остановки «Поселок Прибрежный» – 0.03.

№044 «Торговый переулок» – «Улица Автозаводская»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.20, 23.45, 0.10, 0.40;

– от остановки «Улица Автозаводская» – 23.45, 0.10.

№049 «Торговый переулок» – «15-й микрорайон»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.25, 0.05, 0.55;

– от остановки «15-й микрорайон» – 0.14.

№062 «Богоявленская площадь» – «Пивзавод»:

– от остановки «Богоявленская площадь» – 23.15, 23.59, 0.43;

– от остановки «Пивзавод» – 23.37, 0.21.

№066 «Торговый переулок» – «Улица Романовская»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.20, 23.40, 0.15, 0.50;

– от остановки «Улица Романовская» – 0.06.

№068 «Торговый переулок» – «Улица Космонавтов»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.20, 23.45, 0.10, 0.40;

– от остановки «Улица Космонавтов» – 23.44, 0.09.

№099 «Торговый переулок» – «Улица Сиреневая»:

– от остановки «Торговый переулок» – 23.25, 23.40, 23.55, 0.11, 0.28, 0.45;

– от остановки «Улица Сиреневая» – 23.56, 0.11.

