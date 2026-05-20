Канализационный коллектор в Кинешме построит ленинградская компания

Сейчас в Кинешме действуют 10 разрозненных локальных очистных сооружений. ФОТО: Правительство Ивановской области

Строительством централизованной системы водоотведения в Кинешме Ивановской области займется компания «Мегамейд» из Ленинградской области. Муниципальный контракт с ней уже заключен.

Работа впереди большая: подрядчику нужно построить коллектор протяженностью в 27,5 километра и восемь насосных станций. Работы пройдут по федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Аналогичная стройка должна начаться и в Наволоках.

«Объект достаточно большой, серьезный, возникали проблемы с его реализацией, не сразу были выделены все деньги правительством России. Но сейчас мы ситуацию поправили благодаря решению президента, по его поручению удалось добиться решения о выделении второй части денег, чтобы завершить систему водоотведения и весь комплекс ввести в эксплуатацию. Теперь надо сделать так, чтобы люди видели результат», - сказал о проекте в Кинешме ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

Сейчас в городе действуют 10 разрозненных локальных очистных сооружений. Износ оборудования доходит до 85%, что не позволяет обеспечить нормативную очистку сточных вод. Аналогичная ситуация - в Наволоках.

Создание централизованной системы водоотведения осуществляется поэтапно. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2021-2024 годах возведен современный комплекс очистных сооружений в Кинешме производительностью почти 20 тысяч кубических метров в сутки, построен канализационный коллектор, связавший Наволоки и Кинешму мощностью 3 тысячи кубометров в сутки. По региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ивановской области» построены участок сетей протяженностью 3,2 километра по Кинешме и главная канализационно-насосная станция.

Очередной этап работ - главный магистральный коллектор и насосные станции, что позволит подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. Работы начнутся в этом году. Когда он завершится, то улучшится качество коммунальных услуг более чем у 81 тысячи жителей региона.