В Костроме утвердили единые требования к внешнему виду киосков

Нестационарные торговые точки Костромы сделают одинаковыми.

В Костроме утвердили единые требования к внешнему виду объектов нестационарной торговой сети. Эскизы разработали для киосков, автомагазинов, тонаров, торговых павильонов и палаток.

Внесены ограничения по площади и высоте торговых точек. Площадь помещения киоска не должна быть более 20 квадратных метров, а высота – трех метров. Для павильона установлены иные размеры: площадь до 50 квадратов и высота до 3,5 метров. Максимальная площадь для тонара и торговой палатки установлена в 15 квадратных метров.

Также зафиксированы границы территории, которую владелец торгового объекта должен привести в порядок. Для перемещаемых магазинчиков - это один метр от лицевого фасада и по 0,5 метра с других сторон. Для павильонов и киосков границы благоустройства составляют 1,5 метра от лицевого фасада и по одному метру с бокового и заднего фасадов.

Выбраны и варианты цветов, в которых могут быть оформлены точки продаж. Базовые цвета – серый, белый и их сочетания.

«Допускается применение цветов фирменного или брендового стиля, которые могут использоваться в качестве акцентных элементов, но не должны доминировать над базовыми цветами. Информация о фирменном наименовании и коммерческом обозначении будет размещаться на вывеске, которая должна выполняться отдельно стоящими объемными буквами высотой не более 20 сантиметров», - сказали в администрации Костромы.