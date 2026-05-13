В Ярославской области пациенты с сахарным диабетом получают комплексную помощь

Мария Яновская: - Работа специалистов позволила добиться стойкого снижения уровня временной утраты трудоспособности у пациентов с диабетом.

Консультативную помощь пациенты с эндокринными заболеваниями получают на амбулаторно-поликлинических приемах во всех государственных медицинских организациях Ярославля и Рыбинска и в шести медицинских комплексах, объединяющих центральные районные больницы.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы больницы региона были укомплектованы нужными специалистами, современной техникой, а пациенты своевременно получали лекарства и другую помощь, – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В прошлом году врачей-эндокринологов жители региона посетили более 22 тысяч раз. В регионе пациенты с сахарным диабетом получают необходимые для комфортной жизни знания на специальных курсах. Таких школ диабета в регионе 18 для взрослых и четыре – для детей и их законных представителей. В прошлом году обучение в них прошли более 11 тысяч пациентов».

Как рассказала на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы главный эндокринолог региона Мария Яновская, работа специалистов позволила добиться стойкого снижения уровня временной утраты трудоспособности у пациентов с диабетом, сократить сроки их пребывания в стационаре.

Такие больные могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по программе ОМС, включая установку системы непрерывного мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности и нормализацией показателей углеводного обмена.

На реализацию программ льготного лекарственного обеспечения в этом году в регионе направлено 2,382 млрд рублей. Около 30% этой суммы предусмотрено для больных сахарным диабетом, что на 29,07% больше, чем в 2025 году.

Лекарственные препараты и медицинские изделия, предназначенные для бесплатного отпуска льготным категориям граждан, заблаговременно закупают по годовым заявкам медицинских организаций региона в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств. В случае роста потребности, для обеспечения вновь выявленных пациентов, а также при изменении первоначальной схемы лечения лечебные учреждения формируют дополнительные заявки.

Формирование годовой заявки на препараты инсулина осуществляется медицинскими организациями в соответствии с истинной потребностью и остается неизменным при подготовке сводной годовой заявки Ярославской области в рамках предусмотренных лимитов финансирования.

По итогам 2025 года препаратов инсулина закуплено на 250,715 млн рублей, в 2026 году – на 341,217 млн рублей, а таблетированных форм – на 279,856 млн рублей. Затраты на лекарственные препараты увеличились на 133,41 млн рублей – на 27,36% в сумме предыдущего года.