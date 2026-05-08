В Костроме в День Победы изменят маршруты автобусов

В Костроме в День Победы 9 мая изменятся маршруты пяти городских автобусов. Об сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Костромской области».

На время закрытия проспекта Мира, автобусы №№5, 8, 13, 16 и 75 будут ходить таким образом.

С 7 утра до 10:00 при объезде участка от улицы Юрия Смирнова до улицы Боевой:

– автобусы №5 будут следовать через проспект Мира – улицу Боевую – улицу Галичскую – улицу Юрия Смирнова – проспект Мира в прямом и обратном направлениях;

– автобусы №8 будут проходить через проспект Мира – улицу Боевую – улицу Галичскую – улицу Юрия Смирнова – ТЦ «Стометровка» в прямом и обратном направлениях;

– автобусы №13 будут двигаться через проспект Мира – улицу Боевую – улицу Галичскую – улицу Юрия Смирнова – проспект Мира

– путь следования автобусов №16 будет проходить через улицу Пушкина – улицу Катушечную – улицу Боевую – улицу Галичскую – улицу Юрия Смирнова – ТЦ «Стометровка» в прямом и обратном направлениях;

– автобусы №75 будут следовать через проспект Мира – улицу Боевую – улицу Галичскую – улицу Юрия Смирнова – ТЦ «Стометровка» в прямом и обратном направлениях.

С 07:00 до 22:00 при объезде участка проспекта Мира от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова автобусы 5-го маршрута будет ходить через улицу Пятницкую – улицу Ленина – улицу Калиновскую – проспект Мира в прямом и обратном направлениях.

На время перекрытия участков проспекта Мира с 7:00 до 10:00 не будет остановок у Вечного огня и Областной больницы, с 7:00 до 20:00 – на площади Мира и на улице Князева.

Посадка/высадка пассажиров на маршруте №5 при движении в центр с 7:00 до 20:00 будет осуществляться на остановке «Цирк» у дома № 47 по улице Калиновской.