В костромские клиники привезли вакцины от клещевого энцефалита

Вакцину от клещевого энцефалита поставили в костромские больницы. ФОТО: правительство Костромской области

Нехватки вакцин от клещевого энцефалита в регионе нет, сообщили в правительстве Костромской области. В медицинских учреждениях формирован запас: есть 1200 доз для взрослых пациентов и 129 - для детей. При этом этот запас постоянно пополняется.

После жалоб на отсутствие вакцины в Мантуровской больнице костромской губернатор поручили провести служебную проверку. Как сообщили в департаменте здравоохранения, препарат своевременно не доставили в клинику.

"Ваш заместитель отвечает, чтобы медикаменты поступали в учреждения своевременно. Но он допустил ситуацию, когда вакцины не было. Прошу разобраться. Также контролируйте организацию процесса самой вакцинации и довакцинации. Главное - защитить жителей. Клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний", - отметил Сергей Ситников.

На данный момент в Костромской области уже зафиксирован случай клещевого энцефалита - в Нейском округе. В настоящее время пациентка находится на лечении в областной больнице.