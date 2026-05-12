Горячую воду отключают в Костроме: даты гидравлических испытаний, адреса

В домах Костромы начали отключать горячую воду: в городе начались гидравлические испытания.

«Проверка трубопроводов на прочность необходима для выявления дефектов и их оперативного устранения, для надежного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период», - сказали в администрации Костромы.

Опрессовки на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в этом году пройдут в два этапа. Испытания теплосетей отдельными участками позволят ресурсоснабжающим организациям оперативно устраниять обнаруженные повреждения и быстрее вернуть горячую воду в дома костромичей.

Горячую воду уже отключили в домах, которые обслуживает ТЭЦ-1. До 17 мая с тазиками и чайниками придется справляться горожанам, проживающим на улицах Островского, Пятницкой, Водяной, Симановского, Ленина, Красноармейской, Новополянской, Козуева, Федосеева, Спасокукоцкого, Депутатской, проспекте Мира, Речном проспекте. Второй этап опрессовки запланирован от ТЭЦ-1 запланирован на 15-21 июня. Отключения пройдут на улицах Калиновской, Катушечной, Беговой, Задорина, Юных Пионеров, Маяковского, Боевой.

На ТЭЦ-2 первые испытания будут проводиться с 25 по 31 мая. На неделю горячую воду отключат в домах Юбилейного и Давыдовского микрорайонов, на улицах Сутырина, Профсоюзной, Юбилейной, Индустриальной.

Второй этап опрессовки тепловых систем от ТЭЦ-2 запланирован с 29 июня по 5 июля. Перетерпеть неудобства, связанные с отсутствием горячей воды, придется костромичам с улиц Советской, Никитской, Титова, Юрия Смирнова, Скворцова, Мясницкой, Свердлова, Войкова.

«Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону ТГК-2 запланированы ремонтные работы на источниках тепловой энергии. С 18 по 24 мая будет произведен останов ТЭЦ-1. Ремонт на станции ТЭЦ-2 запланирован с 1 по 7 июня», - сказали в администрации.

С 18 по 22 мая гидравлические испытания проведут на сетях от котельной Московская, 105, которая обеспечивает теплом дома в микрорайоне Малышково, а также на улицах Олега Юрасова, Магистральной и Малышковской. С 13 по 26 июля опрессовки назначены на сетях от районной котельной № 2. Она подает отопление в дома в микрорайоне Паново, а также на улицах Крупской, Заволжской, Строительном проезде.