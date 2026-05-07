Кострома 7 мая 2026 13:44

Перекрытие дорог в Костроме 9 мая 2026: какие улицы будут закрыты

По улицам Костромы 8 мая и в День Победы ограничат проезд
Полина ВАЧНАДЗЕ
Центральные улицы Костромы закроют для транспорта 9 Мая.

На некоторых улицах Костромы 8 и 9 мая будут введены ограничения для водителей.

Например, 8 мая, на набережной Волги пройдет патриотическая акция «Венок Победы». Для безопасности ее участников с 16 до 19 часов будет закрыто движение на участке улицы 1 Мая от улицы Молочная гора до улицы Чайковского. Здесь же до конца мероприятия запрещена остановка и стоянка автомобилей.

«Парковки на период действия временных ограничений работают в центральной части Костромы в районе торговых рядов, у памятника Юрию Долгорукому, а также на улице Чайковского», - сказали в администрации города.

В День Победы, 9 Мая, с 7 до 10 утра закроют проезд по проспекту Мира от улицы Юрия Смирнова до улицы Боевой. Остановка и стоянка транспорта на этом участке запрещена с 17:00 8 мая и до окончания мероприятия.

На площади Мира с 7:00 до 20:00 9 мая будут перекрыты для транспорта:

- проспект Мира (на участке от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова);

- улицы Сенная (на участке от проспекта Мира до Сенного переулка;

- переулок Сенной (на участке от улицы Сенной до улицы Маршала Новикова);

- улица Маршала Новикова (на участке от проспекта Мира до Сенного переулка).

Ограничения на остановку и стоянку автомобилей по обеим сторонам данных участков будут действовать с 16:00 8 мая.

Оставить машины можно в центральной части Костромы в районе торговых рядов, у памятника Юрию Долгорукому, на улице Чайковского, а также на проспекте Мира у железнодорожного переезда, в районе Калиновского рынка (улица Калиновская, 42) и на платной парковке ТЦ «На Сенной» (проспект Мира, 33).