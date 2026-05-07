День Победы в Иванове 9 Мая 2026: программа праздника

Патриотические мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в Иванове 8 мая.

С 11 часов учащиеся старших классов и активисты патриотических объединений встанут в почетном карауле у мемориала Героя фронта и тыла на Шереметевском проспекте, возле памятника авиаполку «Нормандия-Неман» на улице Лежневской, у памятника Георгию Победоносцу на площади Победы, возле мемориальных досок героям на территории образовательных учреждений.

В 14:00 в Центре культуры и отдыха Иваново начнется концерт «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной». Вход - свободный.

Программа на 9 Мая

Утром на воинских захоронениях в Иванове в местечках Соснево и Балино, к монументу Георгия Победоносца на площади Победы возложат цветы.

В 10:00 у мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте начнется торжественный митинг и шествие войск ивановского гарнизона. После жители города возложат цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата.

В 12:00 в центре «Притяжение» пройдет мероприятие «Наследники Победы» с участием военно-патриотических объединений. В «Вальсе Победы», который так полюбился ивановцам, закружатся 80 пар.

В этом году акция пройдет в нескольких форматах.

Традиционный молодежный патриотический флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся!» пройдет в онлайн-формате 9 Мая в 18:55 в социальных сетях хештегом #МыПомнимМыГордимсяИваново.