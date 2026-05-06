Иваново6 мая 2026 15:15

"Бессмертный полк" в Иванове 9 мая 2026: будет ли шествие, как зарегистрироваться

В Иванове шествие "Бессмертного полка" пройдет в разных форматах
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жителей Ивановской области приглашают принять участие в акции "Бессмертный полк".

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в Иванове не будет традиционного шествия "Бессмертного полка" по улицам города, но жителям региона предлагают другие форматы участия в акции.

Фотографию и данные героя можно загрузить на сайте polkrf.ru, чтобы 9 мая увидеть своего предка в вечном строю бессмертного полка.

Также пройдет акция "Бессмертный полк в социальных сетях". На своих страницах можно заменить аватары на фото веретана и написать о нем пост.

На ивановских предприятиях, в образовательных учреждениях и в общественных организациях установят стенды с портретами и историями участников Великой Отечественной войны. Все желающие смогут разместить на "Стенах памяти" снимки со своими родными.

Также фото можно поместить на автомобилях и других транспортных средствах, а также на одежде.

По словам руководителя штаба Ивановского регионального отделения общероссийского движения Бориса Шаляпина, бойцы СВО, которые сейчас находятся на передовой, активно участвуют в акции. портреты своих героев они размещают в блиндажах, в окопах на передовой.

"Они настоящие наследники и герои и стоят в одном ряду с героями Великой Отечественной", - сказал Борис Шаляпин.

Жители Ивановской области могут присоединиться к акции "Окна Победы" и оформить окна в доме, подъезде, на работе или учебе тематическими рисунками, аппликациями и фотографиями с символикой Дня Победы.