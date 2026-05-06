Выплаты за погибшего участника СВО незаконно получила его бывшая жена

Прокуратура Пучежского района помогла родителям погибшего участника спецоперации вернуть деньги, которые незаконно получила его бывшая жена.

Мужчина погиб в августе 2024 года во время выполнения боевой задачи. В это время он уже был разведен: супруга расторгла их брак через суд. Никаких прав на получение денег женщина уже не имела. Однако департамент социальной защиты населения разделили положенный в этой трагической ситуации один миллион рублей на троих. Деньги получили родители бойца и экс-жена.

«Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на профильный департамент незамедлительно осуществить выплату родителям погибшего участника СВО в равных долях в размере более 333 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.