В Иванове с 5 мая начнут отключать отопление

В Иванове во вторник, 5 мая, завершится отопительный сезон 2025/2026.

"Благодаря установившейся теплой погоде в областном центре приступаем к отключению тепла в домах, социальных объектах и на предприятиях", - написал глава города Максим Комиссаров в своем канале в МАКСе.

Этот отопительный период, по словам главы, прошел без серьезных аварий. Чтобы следующий сезон не оказался хуже, коммунальные службы и теплоснабжающие организации уже начали к нему готовиться. В планах - ремонтные работы теплосетей и котельных.