У ивановских троллейбусов 1 мая изменятся маршруты

В пятницу, 1 мая, в Иванове пройдет 92-я легкоатлетическая эстафета "Рабочий край" и легкоатлетический пробег "Красный рубин в Золотом кольце". Для безопасности участников и зрителей с 7 утра до 15 часов центр города будет закрыт для проезда транспорта, в том числе и общественного.
В эти часы троллейбусы пустят по следующим маршрутам:
- №№2, 6, 7, 8, 10, 11 — до площади Победы;
- №№3, 4 — от площади Победы до Автовокзала;
- №5 — от площади Победы до Меланжевого комбината;
- №1 и №9 - временно закрыто движение.