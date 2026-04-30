В Костромской области планируют провести эксперимент с электронными учебниками

В Костромской области два класса будут учиться по электронным учебникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Костромской области со следующего учебного года начнут внедрять электронные учебники. Пока что в качестве эксперимента, в котором планируют задействовать два класса начальной школы.

"Специалисты будут фиксировать достоинства и недостатки данной формы обучения - вести опросы детей, родителей и учителей. Для школьников организуют дополнительные медицинские осмотры врачей-офтальмологов", - сказали в правительстве региона.

К эксперименту во многом подтолкнул вес рюкзака современного школьника. Ребятам, в том числе и совсем маленьким, приходится носить 6-8-килограммовые тяжести, что существенно влияет на состояние позвоночника.

"Современные учебники тяжелее тех, по которым дети учились 20-30 лет назад. Изменился формат, плотность бумаги. Они действительно стали тяжелее. Кроме того, сейчас к каждому учебнику прилагаются обязательные рабочие тетради. Все это утяжеляет рюкзак школьника, занимает много места. Электронное устройство во многом решает эти проблемы", - прокомментировал директор департамента образования Андрей Голубев.