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Кострома 25 сентября 2023 11:10

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Костромой

В Нерехтинском районе Костромской области столкнулись три автомобиля
Полина Вачнадзе
Днем 23 сентября в Костромской области столкнулись три автомобиля. ФОТО: УГИБДД по Костромской области

Днем 23 сентября в Костромской области столкнулись три автомобиля. ФОТО: УГИБДД по Костромской области

Днем 23 сентября в Костромской области столкнулись три автомобиля. Травмы получили шесть человек, в том числе двое детей.

На трассе Р-132 в Нерехтинском районе 49-летняя женщина на «Сузуки Игнис» выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Нисаном Примера». «Ниссан» в свою очередь врезался в «Ладу Гранта».

Шесть человек получили травмы в ДТП. ФОТО: УГИБДД по Костромской области

Шесть человек получили травмы в ДТП. ФОТО: УГИБДД по Костромской области

- Пострадали 28-летний водитель и 21-летняя пассажирка «Ниссана», 42-летняя водитель «Лады Гранты», и пассажиры «Сузуки»: женщина 45 лет, мальчик 11 лет и девочка 5 лет, - сообщили в УГИБДД по Костромской области.

К счастью, травмы оказались не слишком серьезными: и взрослых, и детей отправили на амбулаторное лечение.

Проводится административное расследование.

Происшествия: ДТП