В Иванове в ночном ДТП погибли женщина и ее 13-летний сын

Два человека погибли и трое пострадали в ночном ДТП в Иванове. ФОТО: УГИБДД по Ивановской области

Страшное ДТП произошло около 11 часов ночи 24 сентября на перекрестке улиц Лежневского и Воронина в Иванове.

- Женщина-водитель на «Рено Сандеро» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора «Фольксвагеном», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На перекрестке улиц Лежневского и Воронина в Иванове столкнулись две иномарки. ФОТО: УГИБДД по Ивановской области

На месте, еще до приезда сокрой помощи, погибли 42-летняя водитель «Рено» и ее 13-летний сын – во время столкновения мальчика выбросило из автомобиля.

Двух пассажиров «Фольксвагена» - парней 19 и 20 лет – с травмами доставили в областную клиническую больницу. Еще одному пассажиру иномарки медики осмотрели на месте ДТП и после оказания помощи отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии. ФОТО: УГИБДД по Ивановской области

Сейчас по факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что водитель «Фольксвагена» был трезв.